Будаков: Слуцкий всё позволял команде. Ярошик приезжал с двумя жёнами на сборы

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Александр Будаков, ныне выступающий за «Родину Медиа», рассказал о работе с Леонидом Слуцким в самарском клубе.

«Слуцкий – классный тренер. Он всё позволял команде. У нас каждый день рождения праздновался как в последний раз. Были и знаменитые тимбилдинги – всё было.

Слуцкий вливался в топ-уровень. Он только после «Москвы» пришёл. Мы с жёнами начали ездить [на сборы]. Я ни разу в жизни на сборы с жёнами не ездил.

Иржи Ярошик приехал с двумя (смеётся). И на второй день привод дёрнул. После этого, по-моему, с двумя запретили ездить», — сказал Будаков в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Леонид Слуцкий работал главным тренером «Крыльев Советов» с 2007 по 2009 год. После этого он возглавил московский ЦСКА 26 октября 2009 года.