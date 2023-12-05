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Игрок «Рубина» Фамейе: Слуцкий — фантастический тренер, очень сильный специалист

Игрок «Рубина» Фамейе: Слуцкий — фантастический тренер, очень сильный специалист
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Футболист «Рубина» Джоэль Фамейе высказался о бывшем наставнике казанской команды Леониде Слуцком.

«Люблю его. Обожаю. Знаешь, он не чисто русский тренер. Не просто так тренировал в Англии, Нидерландах, поездил по Европе. У него особый стиль. Манера того или иного тренера может мне и не нравиться — не вопрос, это футбол. Но то, что предлагает Слуцкий, мне очень близко. Для некоторых он уже только комик, а не тренер? Пусть каждый придерживается своего мнения и пишет, что хочет. Ну и ладно. Слуцкий — фантастический коуч, поверь. Очень силён. Если вернётся к работе тренером, будет классно», — приводит слова Фамейе Sport24.

Леонид Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре 2022 года и с тех пор находится без работы. Ранее российский специалист возглавлял такие команды, как «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов» и «Москва».

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