Игрок «Рубина» Фамейе: Слуцкий — фантастический тренер, очень сильный специалист

Футболист «Рубина» Джоэль Фамейе высказался о бывшем наставнике казанской команды Леониде Слуцком.

«Люблю его. Обожаю. Знаешь, он не чисто русский тренер. Не просто так тренировал в Англии, Нидерландах, поездил по Европе. У него особый стиль. Манера того или иного тренера может мне и не нравиться — не вопрос, это футбол. Но то, что предлагает Слуцкий, мне очень близко. Для некоторых он уже только комик, а не тренер? Пусть каждый придерживается своего мнения и пишет, что хочет. Ну и ладно. Слуцкий — фантастический коуч, поверь. Очень силён. Если вернётся к работе тренером, будет классно», — приводит слова Фамейе Sport24.

Леонид Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре 2022 года и с тех пор находится без работы. Ранее российский специалист возглавлял такие команды, как «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов» и «Москва».