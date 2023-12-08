Агент Хеновес: Кайо поедет на зимние сборы с «Краснодаром»

Футбольный агент Нето Хеновес рассказал о состоянии здоровья защитника «Краснодара» Кайо. По словам представителя футболиста, бразилец восстанавливается по плану.

«Восстановление идёт хорошо, всё по плану. Кайо уже работает с мячом на поле. Он точно отправится на сборы с «Краснодаром». Кайо на постоянной связи с командой, болеет и переживает», — приводит слова Хеновеса издание «РБ Спорт».

Кайо присоединился к «Краснодару» в 2019 году, перейдя из португальской «Санта-Клары». В августе нынешнего года защитник повредил плечо в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0). Всего в нынешнем сезоне бразилец провёл пять матчей за «быков» в рамках чемпионата России и забил один гол. «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 35 очков за 17 матчей.