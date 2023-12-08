Путин примет участие в президентских выборах, из-за которых могут перенести 21-й тур РПЛ

Президентские выборы в России в 2024 году, согласно заявлению ЦИК, пройдут в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта. В эти дни также должны состояться матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В связи с пересечением дат не стоит исключать вероятность, что в РПЛ решат перенести некоторые игры — именно такое решение было принято лигой во время прошлых президентских выборов в России.

Стоит отметить, что в РПЛ заявляли об отсутствии планов корректировать календарь матчей. Однако это заявление было сделано ещё до утверждения точных дат и кандидатов президентских выборов.

Сегодня Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Предвыборная кампания в России уже началась. До 27 декабря свои кандидатуры смогут выдвинуть так называемые самовыдвиженцы, до 1 января — кандидаты от партий.