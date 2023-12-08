Капитан «Локо» Баринов — перед матчем с «Уралом»: погодные условия? Я промолчу
Поделиться
Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о погодных условиях перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом».
«Как погодные условия? Я промолчу. Самые жёсткие условия? Нет, в Хабаровске играл», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Футболист перекрестился, уходя с поля.
Напомним, матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Купить билет на матч «Локомотив» — «Урал» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»
МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 8 декабря 2023
-
18:48
-
18:40
-
18:38
-
18:29
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:06
-
18:06
-
18:01
-
17:57
-
17:50
-
17:49
-
17:42
-
17:39
-
17:38
-
17:37
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
17:18
-
17:10
-
17:09
-
16:51
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:31
-
16:25
-
16:15
-
16:10
-
16:10
-
16:06
Партнерский контент