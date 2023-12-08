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Капитан «Локо» Баринов — перед матчем с «Уралом»: погодные условия? Я промолчу

Капитан «Локо» Баринов — перед матчем с «Уралом»: погодные условия? Я промолчу
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Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о погодных условиях перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом».

«Как погодные условия? Я промолчу. Самые жёсткие условия? Нет, в Хабаровске играл», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Футболист перекрестился, уходя с поля.

Напомним, матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Купить билет на матч «Локомотив» — «Урал» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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