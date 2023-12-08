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Итало хватал Глушенкова за шею, Помазун провожал мяч глазами. Фото победы «Локомотива»

Итало хватал Глушенкова за шею, Помазун провожал мяч глазами. Фото победы «Локомотива»
Итало хватал Глушенкова, Помазун провожал мяч
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Сегодня, 8 декабря, в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» состоялась встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Первый мяч был забит на 18-й минуте, когда защитник «Локомотива» Евгений Морозов головой переправил мяч в сетку ворот «Урала». Этот гол стал дебютным для 22-летнего футболиста в составе железнодорожников. В компенсированное время второго тайма другой защитник Наир Тикнизян увеличил преимущество «Локомотива» и установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 18 матчах. «Урал» остался на 12-й позиции. У подопечных Виктора Гончаренко 19 очков после аналогичного количества встреч.

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