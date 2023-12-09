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Рубен Невеш объяснил свой переход в «Аль-Хиляль»

Рубен Невеш объяснил свой переход в «Аль-Хиляль»
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Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш прокомментировал свой переход в саудовский клуб «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно.

«Конечно, одна из причин – это деньги. Нельзя этого отрицать, разумеется. Знаю, многие люди думают, что мы говорим о «проекте», просто чтобы что-то сказать, но это неправда. Когда нам представили проект, это было впечатляюще.

Многие понятия не имеют, как прогрессируют страна и футбол в ней, каким он может стать через несколько лет. Я верю, что через два-три года это будет потрясающий чемпионат», — приводит слова Невеша BBC.

Невеш минувшим летом перешёл из «Вулверхэмптона» в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Сумма сделки составляла около € 55 млн. За клуб в нынешнем сезоне Рубен провёл 20 матчей во всех турнирах, где сумел забить два гола и отдать три голевые передачи.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии, сумев набрать 44 очка за 16 матчей.

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