«Нет, я не поеду». Игрок «Аль-Хиляля» Рубен Невеш — о возможном переходе в «Арсенал»

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ньюкасл» или «Арсенал».

«Нет, я не поеду. Я здесь по-настоящему счастлив, моя семья по-настоящему счастлива.

Я думаю, что это слухи, конечно, из-за владельцев клубов, а я играл до этого в Англии… интерес к «Ньюкаслу» был еще до того, как я приехал сюда», — приводит слова Невеша Sky Sports.

Невеш минувшим летом перешёл из «Вулверхэмптона» в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Сумма сделки составляла порядка € 55 млн. За клуб в нынешнем сезоне Рубен провёл 19 матчей во всех турнирах, где сумел забить два гола и отдать три голевые передачи.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии, сумев набрать 41 очко за 15 матчей.