Сергей Семак дал оценку первой части сезона «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил первую часть нынешнего сезона в исполнении сине-бело-голубых после победы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:0).

«Твёрдую четвёрку за первую часть сезона поставлю. С учётом травм, адаптации новичков. По ходу сезона меняли схемы, проблем было много. Вылетали Кассьерра, Сергеев. Было много сложностей. Но в целом нормально. Летом я думал, что будет ещё хуже – в плане турнирной таблицы. Но, думаю, закончили на хорошем уровне. Летом будет время подготовиться и привести игроков в нужный тонус», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч.