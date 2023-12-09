«У нас нет спонсора «Газпром». Юран — о возможности организации сбора «Пари НН» на юге

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран после поражения в сегодняшнем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1) высказался о том, могло ли руководство клуба организовать срочный тренировочный сбор команды на юге.

«Могли ли организовать срочный сбор на юге? У нас нет спонсора «Газпром». Мы каждую копеечку считаем. Я хотел бы поблагодарить руководство клуба, губернатора, спонсоров – нам сделали три сбора в Дубае. За это большое спасибо», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч.