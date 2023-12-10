Борис Ротенберг объяснил, почему согласился на работу в «Локомотиве»

Директор департамента развития молодёжного футбола «Локомотива», а также бывший футболист железнодорожников Борис Ротенберг рассказал, почему решил работать именно в «Локомотиве».

«Здесь все другу друга поддерживают не только тогда, когда всё хорошо, но и в тяжёлые моменты. Такие вещи бесценны, поэтому хотел вернуться и сделать что-то значимое для клуба и его будущего. Готов проделать большой объём работы на благо «Локомотива», — приводит слова Ротенберга пресс-служба железнодорожников.

Напомним, за «Локомотив» Борис Ротенберг выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: он чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах-2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019.