Стало известно, до какого числа игроки «Локомотива» будут в отпуске

Московский футбольный клуб «Локомотив» рассказал, сколько продлится отпуск игроков команды во время зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге.

«Игроки «Локомотива» ушли в отпуск, который продлится до 11 января. 12 января мы соберёмся в Москве и пройдём медобследование. 13 января отправимся на сборы в ОАЭ, где будем готовиться к продолжению сезона. О планах на сборы, товарищеских матчах и соперниках расскажем дополнительно», — написала пресс-служба железнодорожников.

Напомним, в данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 18 матчах чемпионата. В последнем матче в рамках РПЛ железнодорожники встречались с «Уралом». «Локомотив» одержал уверенную победу со счётом 2:0.