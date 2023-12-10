Симеоне — о безголевой серии Мораты: ему нужна команда, а он нужен ей в своей лучшей форме

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал четырёхматчевую безголевую серию нападающего «матрасников» Альваро Мораты.

«Очень важно работать на благо команды, это именно то, что делает Альваро. В последнем матче у него был только один голевой момент, поэтому нам нужно создавать их больше. Морате нужна команда, а команде нужен сильный Мората», — приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, последний раз испанский нападающий поражал ворота соперника в 12-м туре Ла Лиги, когда он забил «Лас-Пальмасу» (2:1). После этого Мората не смог отличиться в играх чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:1), «Мальоркой» (1:0), «Барселоной» (1:0), а также в матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (1:3). Всего в нынешнем сезоне нападающий забил 12 голов в 18 встречах во всех турнирах.

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