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Балтика — Рубин 0:1, результат матча 18-го тура РПЛ 10 декабря

«Рубин» обыграл «Балтику» и поднялся на седьмое место в РПЛ, обойдя ЦСКА
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Сегодня, 10 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Рубин» обыграл «Балтику» со счётом 1:0.

В начале первого тайма, на седьмой минуте, Мирлинд Даку открыл счёт в матче, выведя «Рубин» вперёд. В оставшееся время встречи «Балтика» пыталась сравнять счёт, но безрезультатно — матч так и закончился, 1:0, победа «Рубина».

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Даку – 7'    

После результата данного матча «Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 13 очков после аналогичного количества встреч.

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