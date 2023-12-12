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Лига чемпионов, 12 декабря: расписание матчей игрового дня

Лига чемпионов, 12 декабря: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 12 декабря, состоится часть матчей заключительного (6-го) тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Лига чемпионов УЕФА, сезон-2023/2024, групповой этап, 6-й тур:

  • 20:45 мск. «Ланс» (Франция) — «Севилья» (Испания);
  • 20:45 мск. ПСВ (Нидерланды) — Арсенал (Лондон);
  • 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Бавария» (Германия);
  • 23:00 мск. «Копенгаген» (Дания)  — «Галатасарай» (Турция);
  • 23:00 мск. «Наполи» (Италия) — «Брага» (Португалия);
  • 23:00 мск. «Унион» (Германия) — «Реал» (Испания);
  • 23:00 мск. «Интер» (Италия) — «Реал Сосьедад» (Испания);
  • 23:00 мск. «Зальцбург» (Австрия) — «Бенфика» (Португалия).

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В финале прошлого розыгрыша турнира команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» со счётом 1:0.

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