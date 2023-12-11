«МЮ» — «Бавария». Гарри Кейн благодарен судьбе

12 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 2.40. Успех манкунианцев оценён в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «МЮ» — «Бавария» 12 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» (12.12.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 12 декабря состоится восемь встреч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» померяются силами «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».

В этом сезоне болельщиков «МЮ» разочаровывает Эрик тен Хаг. Подопечные 53-летнего голландского специалиста в 16 встречах в чемпионате Англии потерпели семь поражений. В других матчах манкунианцы выиграли, но в большинстве случаев, что называется, на тоненького.

В игре последнего тура АПЛ «красные дьяволы» на домашней арене с разгромным счётом уступили располагающемуся в нижней части турнирной таблицы «Борнмуту» (0:3). Примечательно, что «Манчестер Юнайтед» впервые в истории проиграл «вишням» на «Олд Траффорд».

С тех пор как легендарный сэр Алекс Фергюсон завершил карьеру, «Манчестер Юнайтед» потерпел больше поражений в домашних матчах в чемпионате Англии (35), чем за 21 сезон, что шотландец возглавлял клуб (34).

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер с иронией отметил, что тен Хаг — единственный наставник, который стал тренером месяца в АПЛ и может потерять работу в одни и те же выходные. В Лиге чемпионов подопечные голландца замыкают турнирную таблицу группы. Даже если они обыграют «Баварию», этого может не хватить для выхода в плей-офф.

В главном еврокубковом турнире манкунианцы победили только «Копенгаген» (1:0), причём не без труда. Также они сыграли вничью с «Галатасараем» (3:3). Уступил «МЮ» сначала как раз «Баварии» (3:4), а затем «Галатасараю» (2:3) и «Копенгагену» (3:4). Таким образом, он установил антирекорд для клубов Англии по пропущенным голам в первых пяти турах группового этапа Лиги чемпионов — 14 мячей.

Такие «красные дьяволы» выглядят лёгкой добычей для мюнхенской «Баварии». Подопечные Томаса Тухеля преуспевают на международной арене. В Бундеслиге же они располагаются на второй строчке. Отставание от лидирующего «Байера» составляет четыре очка.

В 13 турах в чемпионате Германии мюнхенцы пропустили только 14 мячей, а забили — 44. 18 из них записал на свой счёт Гарри Кейн. Приобретённый «Баварией» у «Тоттенхэма» летом англичанин с ходу побил рекорд результативности в Бундеслиге, который ранее принадлежал Роберту Левандовскому, забившему в первых 11 матчах сезона-2019/2020 16 мячей.

Интересно, что летом Кейн заявлял о желании перейти как раз в «Манчестер Юнайтед», но клуб не сумел договориться с «Тоттенхэмом». Вряд ли Гарри сейчас жалеет об этом. В отличие от «красных дьяволов», мюнхенцы уже гарантировали себе не только выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и победу в группе.

Впрочем, это не говорит о том, что у «Баварии» будет меньше мотивации, чем у манкунианцев. В последних двух матчах подопечные Томаса Тухеля сенсационно сыграли вничью с «Копенгагеном» (0:0) и с разгромным счётом уступили франкфуртскому «Айнтрахту» (1:5).

В последний раз так крупно в Бундеслиге «Бавария» проигрывала в сезоне-2019/2020 — всё тому же «Айнтрахту» (1:5). Стоит отметить, что тогда поражение взбодрило команду. В игре следующего тура первенства она разгромила дортмундскую «Боруссию» (4:0), а по итогам сезона выиграла требл.

Думается, в этот раз мюнхенцы также постараются извиниться перед болельщиками за разгромное поражение. Поставить на победу подопечных Томаса Тухеля можно с коэффициентом 2.40 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Немаловажно, что ко встрече с «Айнтрахтом» мюнхенцы подходили не в лучшем игровом тонусе. На их состоянии сказался перенос из-за снегопада матча предыдущего тура с «Унионом», в результате чего получилась 10-дневная пауза. При этом по ожидаемым голам «Бавария» превзошла клуб из Франкфурта.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» 12 декабря 2023 года

С такой игрой, которую демонстрирует в этом сезоне «Манчестер Юнайтед», в еврокубках попросту нечего делать. На плаву манкунианцы держатся только за счёт индивидуальных качеств и характера некоторых футболистов. Однако их стараний хватает далеко не всегда. У «Баварии» рисунок футбола и результаты намного лучше, чем у «красных дьяволов». Лидеры мюнхенцев, в частности Кейн, в хорошей форме и очень много забивают. Полагаем, они в привычном стиле исправятся за поражение от «Айнтрахта». Ставки на победу «Баварии» принимают в «Фонбет» за 2.40, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Баварии» за коэффициент 2.40.

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