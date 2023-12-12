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В Нидерландах выпустят банкноту с легендарным экс-футболистом Деннисом Бергкампом

В Нидерландах выпустят банкноту с легендарным экс-футболистом Деннисом Бергкампом
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В Нидерландах выпустят банкноту с бывшим нападающим «Аякса», «Арсенала» и национальной сборной страны Деннисом Бергкампом. На уникальной лимитированной банкноте номиналом в € 8 будет изображён гол Денниса в ворота сборной Аргентины на чемпионате мира 1998 года. Одна из версий купюры будет выпущена на бумаге из сусального золота.

Фото: theglobalnote.com

Представитель типографии, которая занимается производством этой банкноты, Марсель Клок прокомментировал выпуск купюры в честь гола Бергкампа.

«В этом году исполняется 25 лет со дня уникального гола Бергкампа. Вот почему мы захотели отдать дань уважения этому голу и карьере Денниса. Мы впервые печатаем купюру в честь спортсмена. Тираж банкноты — 25 тыс. экземпляров. Также будет выпущена версия из сусального золота. Она, конечно, будет дороже», — приводит слова Клока NH Nieuws.

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