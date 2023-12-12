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«Флуминенсе» хочет подписать Вендела, но считает переговоры сложными — Феррейра

«Флуминенсе» хочет подписать Вендела, но считает переговоры сложными — Феррейра
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Бразильский «Флуминенсе» хочет подписать полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела, сообщает спортивный журналист Тьяго Феррейра.

По информации источника, бразильский «Флумиенсе» следит за Венделом, но при этом у команды в шорт-листе есть ещё пять других футболистов, которые могут усилить клуб.

При этом в команде считают, что переговоры с «Зенитом» будут сложными, поскольку игрок является ключевым футболистом в составе сине-бело-голубых и имеет контракт до 30 июня 2027 года.

Напомним, ранее появилась новость, что бразильский «Фламенго» рассчитывает подписать Вендела зимой. При этом личный парикмахер игрока, который болеет за «Фламенго», заявил, что футболист скоро присоединится к красно-чёрным.

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