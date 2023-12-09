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Вендел обсудит с «Фламенго» условия своего трансфера во время зимнего отпуска

Вендел обсудит с «Фламенго» условия своего трансфера во время зимнего отпуска
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел во время грядущего зимнего отпуска встретится с представителями «Фламенго» для того, чтобы обсудить условия своего потенциального перехода в бразильский клуб. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нето в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в случае успеха переговорного процесса с Венделом «Фламенго» свяжется с сине-бело-голубыми и постарается договориться с ними о переходе 26-летнего футболиста в стан своей команды.

Напомним, в нынешнем сезоне Вендел принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

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