Вендел обсудит с «Фламенго» условия своего трансфера во время зимнего отпуска

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел во время грядущего зимнего отпуска встретится с представителями «Фламенго» для того, чтобы обсудить условия своего потенциального перехода в бразильский клуб. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нето в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в случае успеха переговорного процесса с Венделом «Фламенго» свяжется с сине-бело-голубыми и постарается договориться с ними о переходе 26-летнего футболиста в стан своей команды.

Напомним, в нынешнем сезоне Вендел принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.