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«Он скоро присоединится к «Фламенго». Парикмахер Вендела выложил фото с игроком

Бразильский парикмахер выложил совместное фото с игроком санкт-петербургского «Зенита» Венделом.

«Он скоро присоединится к нам», — написал парикмахер в социальной сети и при этом добавил смайлики, олицетворяющие цвета «Фламенго».

Фото: из личного архива

Напомним, ранее появилась информация, что «Фламенго» хочет подписать Вендела зимой. А сам бразилец в случае успешных переговоров клубов рассмотрит предложение красно-чёрных во время отпуска.

Вендел является воспитанником бразильского «Флуминенсе», откуда зимой 2018 года перешёл в португальский «Спортинг». Уже осенью 2020 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, «Зенит» подписал бразильца за € 20,3 млн.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, где отметился четырьмя мячами и шестью голевыми передачами. Рыночная стоимость полузащитника составляет € 24 млн.