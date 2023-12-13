Игроки «Барселоны» не смогут принимать душ в раздевалках из-за новых мер ввиду засухи

Женералитат Каталонии установил ряд мер по смягчению последствий засухи и не позволит использовать душевые в спортивных залах и центрах, что затронет в том числе футболистов «Барселоны» и «Жироны». Об этом сообщил Mundo Deportivo.

Сообщается, что введение мер подтвердил министр по борьбе с изменением климата, продовольствию и сельскому хозяйству Дэвид Маскорт. Футболисты теперь должны принимать душ у себя дома, чтобы соблюдать меры Женералитата. Им не будет разрешено принимать душ ни на тренировках, ни после матчей.

Засуха в Каталонии признаётся самой сильной за последние 100 лет. Уровень воды в водохранилищах опустился до рекордно низких показателей.

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