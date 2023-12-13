Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Барселоны» не смогут принимать душ в раздевалках из-за новых мер ввиду засухи

Игроки «Барселоны» не смогут принимать душ в раздевалках из-за новых мер ввиду засухи
Комментарии

Женералитат Каталонии установил ряд мер по смягчению последствий засухи и не позволит использовать душевые в спортивных залах и центрах, что затронет в том числе футболистов «Барселоны» и «Жироны». Об этом сообщил Mundo Deportivo.

Сообщается, что введение мер подтвердил министр по борьбе с изменением климата, продовольствию и сельскому хозяйству Дэвид Маскорт. Футболисты теперь должны принимать душ у себя дома, чтобы соблюдать меры Женералитата. Им не будет разрешено принимать душ ни на тренировках, ни после матчей.

Засуха в Каталонии признаётся самой сильной за последние 100 лет. Уровень воды в водохранилищах опустился до рекордно низких показателей.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Испанские клубы могут выиграть четыре из пяти возможных групп в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android