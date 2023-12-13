«Порту» — «Шахтёр»: стали известны стартовые составы команд на матч групповой стадии ЛЧ

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 6-го тура группы Н Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024 между португальским «Порту» и украинским «Шахтёром». Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем из Румынии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды уже объявили стартовые составы на игру.

«Порту»: Кошта, Санчес, Пепе, Карму, Занузи, Пепе, Варела, Эуштакиу, Галено, Тареми, Эванилсон.

«Шахтёр»: Ризнык, Бондарь, Матвиенко, Ракицкий, Гочолеишвили, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Сикан, Крыськив.

Напомним, после пяти туров группового этапа ЛЧ «Порту» и «Шахтёр» имеют по девять очков. Португальский клуб занимает второе место в турнирной таблице группы H (по дополнительным показателям), в то время как украинская команда пребывает на второй строчке.