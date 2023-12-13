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«Порту» — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов, где смотреть онлайн, видео, 13 декабря 2023

Ключевой матч «Шахтёра» в Лиге чемпионов! Победят конкурента — выйдут в плей-офф. LIVE
Михаил Рождественский
«Порту» — «Шахтёр». Онлайн
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С «Порту» равенство очков, но соперник впереди по дополнительным показателям.

Всем привет! Сегодня, 13 декабря, пройдут заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов. В некоторых группах интрига сохранилась до 6-го тура, поэтому нас ждёт сразу несколько судьбоносных встреч. Одной из таких станет игра «Порту» и «Шахтёра».

Лига чемпионов . Группа H. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ситуация в группе H сложилась интереснейшая. В плей-офф уже точно сыграет «Барселона», да и с аутсайдером всё понятно: «Антверпен» за пять туров не набрал ни одного очка и пропустил 15 голов. Так что следить остаётся за борьбой за вторую путёвку в 1/8 финала. «Порту» и «Шахтёр» набрали по девять очков, но именно португальцы располагаются выше — за счёт дополнительных показателей. Теперь для «Шахтёра» всё просто. Победа обеспечит выход в плей-офф, любой другой результат — путёвку в Лигу Европы.

«Чемпионат» будет следить за важнейшим матчем группового этапа в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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