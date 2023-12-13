Ключевой матч «Шахтёра» в Лиге чемпионов! Победят конкурента — выйдут в плей-офф. LIVE

Всем привет! Сегодня, 13 декабря, пройдут заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов. В некоторых группах интрига сохранилась до 6-го тура, поэтому нас ждёт сразу несколько судьбоносных встреч. Одной из таких станет игра «Порту» и «Шахтёра».

Ситуация в группе H сложилась интереснейшая. В плей-офф уже точно сыграет «Барселона», да и с аутсайдером всё понятно: «Антверпен» за пять туров не набрал ни одного очка и пропустил 15 голов. Так что следить остаётся за борьбой за вторую путёвку в 1/8 финала. «Порту» и «Шахтёр» набрали по девять очков, но именно португальцы располагаются выше — за счёт дополнительных показателей. Теперь для «Шахтёра» всё просто. Победа обеспечит выход в плей-офф, любой другой результат — путёвку в Лигу Европы.

«Чемпионат» будет следить за важнейшим матчем группового этапа в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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