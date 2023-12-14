«Порту» обыграл «Шахтёр» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 14 декабря, состоялся матч 6-го тура группы Н Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 между португальским «Порту» и украинским «Шахтёром». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Её обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем из Румынии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

В составе португальского клуба забитыми мячами отметились Вендерсон Галено (дубль), Мехди Тареми, Пепе и Шику Консейсау. У гостей по голу в собственный актив записали Даниил Сикан и Эгиналдо. Также у хозяев автоголом отметился Стефен Эуштакиу.

Таким образом, «Порту» набрал 12 очков по итогам группового этапа Лиги чемпионов и занял второе место в турнирной таблице квартета H. Португальская команда вышла в плей-офф турнира. «Шахтёр», на счету которого девять очков, остался на третьем месте и вылетел в Лигу Европы.