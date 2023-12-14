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Дмитрий Хомуха: вариантов с продолжением тренерской карьеры пока нет — нахожусь в поиске

Дмитрий Хомуха: вариантов с продолжением тренерской карьеры пока нет — нахожусь в поиске
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Бывший главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Хомуха признался, что у него нет вариантов для продолжения тренерской работы. В то же время он подчеркнул, что находится в поиске клуба. Хомуха заявил, что ему без разницы, в какой лиге работать.

«Вариантов с продолжением тренерской карьеры пока нет. Сейчас нахожусь в поиске. Причины неудачи в «Шиннике»? Сейчас не хотел бы это обсуждать, потому что многие вопросы не урегулированы — преждевременно говорить об этом. Мне без разницы, в какой лиге работать, самое главное, чтобы были цели и задачи. Если будет предложение, которое меня устроит, там и буду работать», — сказал Дмитрий Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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