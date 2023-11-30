Дмитрий Хомуха покинул пост главного тренера «Шинника»

Дмитрий Хомуха покинул пост главного тренера ярославского «Шинника». Об этом сообщает официальный телеграм-канал команды.

«Спасибо за работу, Дмитрий Иванович!

Футбольный клуб «Шинник» и Дмитрий Иванович Хомуха достигли договоренности о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон.

Футбольный клуб благодарит Дмитрия Ивановича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере!», — написала пресс-служба клуба «Шинник».

Напомним, в данный момент «Шинник» занимает 11-е место в таблице Мелбет Первой лиги, набрав 24 очка за 20 матчей. До зоны вылета — четыре очка, а до зоны плей-офф не хватает 11 очков. В ярославской команде Дмитрий Хомуха работал с июня 2023 года.