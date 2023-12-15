Экс-член исполкома Сергей Степашин: я голосовал против перехода на систему «осень-весна»

Экс-член исполкома РФС Сергей Степашин рассказал о принятии решения о переходе чемпионата на систему «осень-весна».

«Я был членом исполкома и голосовал против перехода на систему «осень-весна». Я еще «поерничал» — мы переходим на систему «зима-зима». Но Женя Гинер пытался объяснить так и так, мы должны вкатываться в график. Я привел контраргумент — лучшие результаты, в том числе и советских команд, были тогда. Объяснение было следующее — Сергей Фурсенко сказал, что мы их заставим построить стадионы с крышей. Кого их, правда, непонятно. Жизнь заставит строить стадионы с крышей.

Но, во-первых, надо считать, во-вторых, мы северная страна. Надо понимать, что мы северная страна, и для меня играть в мороз и снег — это абсурд. Футбол для болельщиков, и сидеть на трибуне в 15-градусный мороз нельзя, надо тогда поддать хорошенько. Ряд матчей просто надо переносить на весну, и я бы вообще несколько туров переносил на весну — март, апрель. Тем более мы не играем в еврокубках. Может, (Александр) Дюков меня услышит наконец-то», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».

Решение о переходе было принято в сентябре 2010 года большинством голосов членов исполкома. 12 марта 2011 года стартовал переходный сезон, который прошёл по системе «весна-осень-весна». Команды провели по 44 матча, а чемпиона выявили через год и два месяца после старта чемпионата.