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Глава департамента судейства РФС Каманцев отреагировал на слухи о подкупе арбитров

Глава департамента судейства РФС Каманцев отреагировал на слухи о подкупе арбитров
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал подробности расследования уголовного дела «Чайки».

«Российский футбольный союз оказывал активное содействие в вопросах расследования уголовного дела «Чайки». В ходе расследования уголовного дела были установлены фамилии бывших арбитров, принимавших участие в организации договорных матчей: это Антон Качанов, Денис Мезенцев, Денис Степанищев, Сергей Костевич и Максим Матюнин. Все они были пожизненно отстранены от футбола. Другие арбитры, выступавшие в суде, проходили по делу как свидетели. Анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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Источник: в РПЛ работают три арбитра, которые получали взятки от экс-директора «Чайки»
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