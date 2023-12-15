Экс-игрок «Спартака» Сабитов рассказал об экстремальной поездке на машине с Канчельскисом

Экс-защитник «Спартака» и «Сатурна» Ренат Сабитов поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике Андрее Канчельскисе, с которым пересекался в команде из Раменского. Сабитов рассказал историю о том, как он вместе с Канчельскисом едва не попал в автомобильную аварию.

«В «Сатурне» играл с Канчельскисом, которому тогда было 35 лет. Это вообще человечище! Мы сыграли последний матч, и он предложил меня довезти. Я после спрашиваю: «Андрей, вы меня довезёте?» А он такой: «Довезём, а что это ты на вы?» И поехали вместе, поужинали, меня тоже успокоили, потому что я тогда «привёз» в игре. По сей день пересекаемся, нормально общаемся.

Как мы тогда ехали? Была уже ночь, мы ехали рядом с железной дорогой и поздно вошли в поворот. Думал, всё, приехали. Впереди железная дорога, а он тормозить метров за 40 начал. У него хорошая машина была, Range rover. Он начал выкручивать руль, а там уже очередь. Постарались всех объехать и немного задели колесо другой машины. Не знаю, случайно получилось или он мастер такой. А так он всегда что-то подсказывал нам. Помню ещё, что у него были бутсы Asics с язычками. Нам, молодым, нужна была красивая обувь, а у него на полбутсы язычок от неё лежит», — рассказал Сабитов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Марии Куцубеевой.

Напомним, Сабитов выступал за «Сатурн» с 2004 по 2006 год.