Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков Бундеслиги

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал сборную самых дорогих футболистов немецкой Бундеслиги по итогам промежуточного обновления. В неё вошли семь игроков мюнхенской «Баварии», два игрока леверкузенского «Байера» и по одному игроку из дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг».

Вратарь: Грегор Кобель (€ 40 млн, «Боруссия» Дортмунд).

Защитники: Альфонсо Дэвис (€ 70 млн, «Бавария»), Деотшанкюль Юпамекано (€ 60 млн, «Бавария»), Маттейс де Лигт (€ 65 млн, «Бавария»), Жереми Фримпонг (€ 50 млн, «Байер»).

Полузащитники: Флориан Вирц (€ 100 млн, «Байер»), Йозуа Киммих (€ 75 млн, «Бавария»), Джамал Мусиала (€ 110 млн, «Бавария»).

Нападающие: Лерой Зане (€ 80 млн, «Бавария»), Гарри Кейн (€ 110 млн, «Бавария»), Хави Симонс (€ 70 млн, «РБ Лейпциг»).