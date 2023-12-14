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Вирц, Ларссон и Грималдо — самые подорожавшие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов немецкой Бундеслиги, получивших наибольшую прибавку в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.

Лидером рейтинга стал 20-летний немецкий полузащитник «Байера» Флориан Вирц. На втором месте расположился 19-летний швед Хуго Ларссон из «Айнтрахта», а замкнул тройку защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо.

Топ-10 самых подорожавших игроков Бундеслиги:

1. Флориан Вирц («Байер», € 100 (+15) млн);

2. Хуго Ларссон («Айнтрахт» Ф, € 28 (+11) млн);

3. Алехандро Гримальдо («Байер», € 35 (+10) млн);

4. Луа Опенда («РБ Лейпциг», € 55 (+10) млн);

5. Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Д, € 28 (+10) млн);

6. Одилон Коссуну («Байер», € 35 (+7) млн);

7. Вильям Пачо («Айнтрахт» Ф, € 24 (+7) млн);

8. Дениз Ундав («Штутгарт», € 17 (+7) млн);

9. Омар Мармуш («Айнтрахт» Ф, € 15 (+7) млн);

10. Ангело Штиллер («Штутгарт», € 14 (+6,5) млн);