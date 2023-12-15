Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пять игроков «Боруссии» Д попали в топ-10 самых подешевевших футболистов Бундеслиги

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов немецкой Бундеслиги, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.

Лидером рейтинга стал 22-летний полузащитник «Баварии» Серж Гнабри. На втором месте расположился нидерландский защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле, а замкнул тройку ещё один игрок дортмундцев Рами Бенсебаини.

Топ-10 самых подешевевших игроков Бундеслиги:

1. Серж Гнабри («Бавария», € 45 (-10) млн).

2. Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд, € 22 (-8) млн).

3. Рами Бенсебаини («Боруссия» Дортмунд, € 12 (-8) млн).

4. Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд, € 28 (-7) млн).

5. Себастьен Аллер («Боруссия» Дортмунд, € 25 (-5) млн).

6. Маттейс де Лигт («Бавария», € 65 (-5) млн).

7. Леон Горецка («Бавария», € 40 (-5) млн).

8. Куадио Коне («Боруссия» Мёнхенгладбах, € 35 (-5) млн).

9. Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд, € 35 (-5) млн).

10. Шеральдо Бекер («Унион»), € 12 (-5) млн).