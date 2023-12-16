Вингер «Порту» Галено во второй раз в сезоне стал лучшим игроком недели ЛЧ

Официальный сайт УЕФА обнародовал результаты голосования на звание лучшего футболиста игровой недели 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Его победителем стал бразильский вингер «Порту» Вендерсон Галено, который в игре с «Шахтёром» (5:3) отметился двумя голами и двумя передачами.

Номинантами на звание лучшего футболиста прошедшей недели ЛЧ также были нападающий «Реала» Хоселу, защитник «Атлетико» Самуэл Лино и хавбек «Бенфики» Анхель Ди Мария. Хоселу сделал дубль во встрече с «Унионом» (3:2). Лино забил мяч и сделал голевой пас в матче с «Лацио» (2:0). Ди Мария также отметился голом и передачей во встрече с «Ред Булл Зальцбург» (3:1).

Галено уже становился лучшим игроком недели по итогам 1-го тура Лиги чемпионов. Тогда он забил два гола и отдал одну передачу в гостевой встрече с «Шахтёром» (3:1). Звания лучшего игрока недели Лиги чемпионов в этом сезоне также удостаивались Альваро Мората («Атлетико»), Эванилсон («Порту»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Чиро Иммобиле («Лацио»).