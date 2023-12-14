Подводим итоги группового этапа. Это было мощно.

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В 1/8 финала Лиги чемпионов обеспечены крутые матчи! Вот корзины перед плей-офф

Групповой этап Лиги чемпионов подошёл к концу. Мы узнали все 16 клубов, которые сыграют в плей-офф. Есть парочка неожиданных команд! Кто продолжает борьбу за трофей?

Из группы А в 1/8 финала вышли «Бавария» и «Копенгаген». Они опередили «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед». Датчане — одна из главных сенсаций группового этапа.

ГРУППА А

В группе В сильнейшими оказались «Арсенал» и ПСВ. Неудачниками стали «Ланс» и «Севилья».

ГРУППА В

Мадридский «Реал» и «Наполи» ожидаемо вышли в плей-офф из группы С. «Брага» сыграет в Лиге Европы, «Унион» покинул еврокубки.

ГРУППА С

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и «Интер» — в плей-офф. Они опередили в группе D «Бенфику» и «Зальцбург».

ГРУППА D

Группа Е не принесла сюрпризов. «Атлетико» и «Лацио» идут дальше, «Фейеноорд» и «Селтик» покинули Лигу чемпионов.

ГРУППА E

«Группа смерти» подарила кучу классных матчей. Сильнее всех оказались «Боруссия» и «ПСЖ». А «Ньюкасл», успевший перед этим сенсационно разгромить парижан, остался даже без Лиги Европы. Туда отправился «Милан».

ГРУППА F

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» двигаются дальше из группы G. Буднично.

ГРУППА G

«Барселона» и «Порту» — в 1/8 финала. «Шахтёр» отправился в Лигу Европы, а «Антверпен» обыграл каталонцев, но оказался последним.

ГРУППА H

Участники плей-офф Лиги чемпионов — 2023/2024

Первая корзина:

«Бавария» (Германия);

«Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Арсенал» (Англия);

«Манчестер Сити» (Англия);

«Барселона» (Испания);

«Реал» Мадрид (Испания);

«Реал Сосьедад» (Испания);

«Атлетико» (Испания).

Вторая корзина:

«ПСЖ» (Франция);

«Интер» (Италия);

«Лацио» (Италия);

«Наполи» (Италия);

«Порту» (Португалия);

«РБ Лейпциг» (Германия);

«Копенгаген» (Дания);

ПСВ (Нидерланды).

Участники плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Какие пары ждёте? Делитесь в комментариях!