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Лига чемпионов — 2023/2024, кто вышел из групп, кто сыграет в плей-офф, когда жеребьёвка 1/8 финала, состав корзин

В 1/8 финала Лиги чемпионов обеспечены крутые матчи! Вот корзины перед плей-офф
Никита Паглазов
Лига чемпионов — 2023/2024, кто вышел из групп
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Подводим итоги группового этапа. Это было мощно.

Групповой этап Лиги чемпионов подошёл к концу. Мы узнали все 16 клубов, которые сыграют в плей-офф. Есть парочка неожиданных команд! Кто продолжает борьбу за трофей?

Главная драма последнего игрового дня группового этапа ЛЧ:
Вот это развязка в ЛЧ! «Ньюкасл» 47 минут выходил из «группы смерти», а закончил последним
Вот это развязка в ЛЧ! «Ньюкасл» 47 минут выходил из «группы смерти», а закончил последним

Из группы А в 1/8 финала вышли «Бавария» и «Копенгаген». Они опередили «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед». Датчане — одна из главных сенсаций группового этапа.

ГРУППА А

ГРУППА А

В группе В сильнейшими оказались «Арсенал» и ПСВ. Неудачниками стали «Ланс» и «Севилья».

ГРУППА В

ГРУППА В

Мадридский «Реал» и «Наполи» ожидаемо вышли в плей-офф из группы С. «Брага» сыграет в Лиге Европы, «Унион» покинул еврокубки.

ГРУППА С

ГРУППА С

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и «Интер» — в плей-офф. Они опередили в группе D «Бенфику» и «Зальцбург».

ГРУППА D

ГРУППА D

Группа Е не принесла сюрпризов. «Атлетико» и «Лацио» идут дальше, «Фейеноорд» и «Селтик» покинули Лигу чемпионов.

ГРУППА E

ГРУППА E

«Группа смерти» подарила кучу классных матчей. Сильнее всех оказались «Боруссия» и «ПСЖ». А «Ньюкасл», успевший перед этим сенсационно разгромить парижан, остался даже без Лиги Европы. Туда отправился «Милан».

ГРУППА F

ГРУППА F

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» двигаются дальше из группы G. Буднично.

ГРУППА G

ГРУППА G

«Барселона» и «Порту» — в 1/8 финала. «Шахтёр» отправился в Лигу Европы, а «Антверпен» обыграл каталонцев, но оказался последним.

ГРУППА H

ГРУППА H

Участники плей-офф Лиги чемпионов — 2023/2024

Первая корзина:

  • «Бавария» (Германия);
  • «Боруссия» Дортмунд (Германия);
  • «Арсенал» (Англия);
  • «Манчестер Сити» (Англия);
  • «Барселона» (Испания);
  • «Реал» Мадрид (Испания);
  • «Реал Сосьедад» (Испания);
  • «Атлетико» (Испания).

Вторая корзина:

  • «ПСЖ» (Франция);
  • «Интер» (Италия);
  • «Лацио» (Италия);
  • «Наполи» (Италия);
  • «Порту» (Португалия);
  • «РБ Лейпциг» (Германия);
  • «Копенгаген» (Дания);
  • ПСВ (Нидерланды).
Участники плей-офф Лиги чемпионов

Участники плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Какие пары ждёте? Делитесь в комментариях!

Финальный свисток в матче «Селтика» и «Фейеноорда» — история:
Закончился последний в истории матч группового этапа Лиги чемпионов
Закончился последний в истории матч группового этапа Лиги чемпионов
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