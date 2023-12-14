В 1/8 финала Лиги чемпионов обеспечены крутые матчи! Вот корзины перед плей-офф

Групповой этап Лиги чемпионов подошёл к концу. Мы узнали все 16 клубов, которые сыграют в плей-офф. Есть парочка неожиданных команд! Кто продолжает борьбу за трофей?
Из группы А в 1/8 финала вышли «Бавария» и «Копенгаген». Они опередили «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед». Датчане — одна из главных сенсаций группового этапа.
ГРУППА А
В группе В сильнейшими оказались «Арсенал» и ПСВ. Неудачниками стали «Ланс» и «Севилья».
ГРУППА В
Мадридский «Реал» и «Наполи» ожидаемо вышли в плей-офф из группы С. «Брага» сыграет в Лиге Европы, «Унион» покинул еврокубки.
ГРУППА С
«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и «Интер» — в плей-офф. Они опередили в группе D «Бенфику» и «Зальцбург».
ГРУППА D
Группа Е не принесла сюрпризов. «Атлетико» и «Лацио» идут дальше, «Фейеноорд» и «Селтик» покинули Лигу чемпионов.
ГРУППА E
«Группа смерти» подарила кучу классных матчей. Сильнее всех оказались «Боруссия» и «ПСЖ». А «Ньюкасл», успевший перед этим сенсационно разгромить парижан, остался даже без Лиги Европы. Туда отправился «Милан».
ГРУППА F
«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» двигаются дальше из группы G. Буднично.
ГРУППА G
«Барселона» и «Порту» — в 1/8 финала. «Шахтёр» отправился в Лигу Европы, а «Антверпен» обыграл каталонцев, но оказался последним.
ГРУППА H
Участники плей-офф Лиги чемпионов — 2023/2024
Первая корзина:
- «Бавария» (Германия);
- «Боруссия» Дортмунд (Германия);
- «Арсенал» (Англия);
- «Манчестер Сити» (Англия);
- «Барселона» (Испания);
- «Реал» Мадрид (Испания);
- «Реал Сосьедад» (Испания);
- «Атлетико» (Испания).
Вторая корзина:
- «ПСЖ» (Франция);
- «Интер» (Италия);
- «Лацио» (Италия);
- «Наполи» (Италия);
- «Порту» (Португалия);
- «РБ Лейпциг» (Германия);
- «Копенгаген» (Дания);
- ПСВ (Нидерланды).
Участники плей-офф Лиги чемпионов
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Какие пары ждёте? Делитесь в комментариях!