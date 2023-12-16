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«Ювентус» ведёт переговоры о трансфере полузащитника сборной Украины

«Ювентус» ведёт переговоры о трансфере полузащитника сборной Украины
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Туринский «Ювентус» продолжает работать над подписанием нового полузащитника.

Как сообщает итальянский журналист Ромео Агрести, в клубе пока не определили единую трансферную цель, но представители «старой синьоры» ведут переговоры с окружением Георгия Судакова из «Шахтёра» и Родриго Де Пауля из «Атлетико».

Также «бьянконери» интересуются полузащитником «Аталанты» Тёном Копмейнерсом. Об интересе туринского клуба к 25-летнему нидерландцу стало известно ещё в феврале этого года. Летом «Аталанта» выставила на него цену в размере € 50 млн, но в январе она может снизиться до € 40–45 млн.

По информации TuttoJuve, «Ювентус» готов заплатить за Судакова € 25 млн. Украинец в текущем сезоне провёл 17 матчей за «Шахтёр» во всех турнирах. В его активе три гола и один ассист.

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