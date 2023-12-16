«Гавр» — «Ницца»: Кузяев вне стартового состава на матч Лиги 1

Сегодня, 16 декабря, состоится встреча 16-го тура французской Лиги 1 между «Гавром», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев, и «Ниццей». Матч пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Гавр»: Десма, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Него, Опери, Таргаллин, Казимир, Кехта, Байо, Сабби.

«Ницца»: Булка, Лотомба, Тодибо, Бонфин, Бар, Ндайишимийе, Росарио, Будауи, Лаборде, Гессан, Бога.

Последний раз команды играли друг с другом в чемпионате Франции сезона-2008/2009. Тогда в первом круге «Гавр» одержал победу со счётом 1:0. Во втором круге они сыграли вничью — 0:0.

В данный момент «Гавр» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 16 очков в 15 проведённых матчах. «Ницца» располагается на второй позиции с 32 очками после аналогичного количества встреч.