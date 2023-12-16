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Левандовски хочет остаться в «Барселоне» на следующий сезон – Sport

Левандовски хочет остаться в «Барселоне» на следующий сезон – Sport
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски не планирует покидать каталонскую «Барселону» следующим летом. Об этом сообщает Sport.

По сведениям источника, Роберта всё устраивает в стане сине-гранатовых. Недавно он уже отклонил крупное финансовое предложение из Саудовской Аравии. Поляк планирует начать следующий сезон в каталонском клубе. Отметим, что в последнее время болельщики «блауграны» всё чаще критикуют игру форварда.

Напомним, всего в нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Барселону» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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