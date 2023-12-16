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«Манчестер Сити» на 90+5-й минуте упустил победу над «Кристал Пэлас» в 17-м туре АПЛ

«Манчестер Сити» на 90+5-й минуте упустил победу над «Кристал Пэлас» в 17-м туре АПЛ
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Сегодня, 16 декабря, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-Лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч завершился ничейным результатом — 2:2.

На 24-й минуте игры «Манчестер Сити» вышел вперёд. В составе хозяев забитым мячом отметился Джек Грилиш. В начале второго тайма (54-я минута) Рико Льюис удвоил преимущество «горожан». На 76-й минуте гости усилиями Жан-Филиппа Матета сократили отставание в счёте. На 90+5-й минуте Майкл Олисе с пенальти восстановил равновесие на табло.

«Манчестер Сити» за 17 туров чемпионата Англии заработал 34 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас», в активе которого 17 очков, находится на 15-й строчке.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Грилиш – 24'     2:0 Льюис – 54'     2:1 Матета – 76'     2:2 Олисе – 90+5'    
Турнирная таблица АПЛ
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