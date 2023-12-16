«Манчестер Сити» на 90+5-й минуте упустил победу над «Кристал Пэлас» в 17-м туре АПЛ

Сегодня, 16 декабря, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-Лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч завершился ничейным результатом — 2:2.
На 24-й минуте игры «Манчестер Сити» вышел вперёд. В составе хозяев забитым мячом отметился Джек Грилиш. В начале второго тайма (54-я минута) Рико Льюис удвоил преимущество «горожан». На 76-й минуте гости усилиями Жан-Филиппа Матета сократили отставание в счёте. На 90+5-й минуте Майкл Олисе с пенальти восстановил равновесие на табло.
«Манчестер Сити» за 17 туров чемпионата Англии заработал 34 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас», в активе которого 17 очков, находится на 15-й строчке.
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