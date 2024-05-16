Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Лунёв может перейти в «Динамо» — источник

Андрей Лунёв может перейти в «Динамо» — источник
Комментарии

Московское «Динамо» заинтересовано в услугах 32-летнего российского голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва. Именно он является для бело-голубых приоритетным вариантом усиления вратарской линии на ближайшее лето, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Андрея Лунёва в «Ростов», откуда может уйти в «Крылья Советов» Сергей Песьяков.

В нынешнем сезоне 32-летний голкипер «Карабаха» принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Это «Динамо» или «Реал»?! Вот он — чемпионский характер в РПЛ!
Это «Динамо» или «Реал»?! Вот он — чемпионский характер в РПЛ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android