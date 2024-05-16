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Агент Шайхутдинова назвал хорошим дебют вратаря за ЦСКА

Агент Шайхутдинова назвал хорошим дебют вратаря за ЦСКА
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Агент Ринат Мавлетдинов оценил дебют своего клиента, вратаря Владимира Шайхутдинова за ЦСКА в ответном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Считаю, что дебют получился очень хорошим. Он сыграл уверенно и надёжно. Не пропустил, сыграл «на ноль». Что касается импульса, безусловно, для Владимира это большой плюс — удачно дебютировать за ЦСКА в таком важном матче. Жаль, что не получилось победить, но пенальти — это лотерея, а также удача и психология. Есть над чем работать и к чему стремиться», — приводит слова Мавлетдинова Metaratings.

Напомним, ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» состоялся накануне, 15 мая. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4). «Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с «Балтикой».

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