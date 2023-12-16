В ЦСКА поздравили защитника команды Рошу с днём свадьбы

В ЦСКА поздравили бразильского защитника команды Виллиана Рошу с днём свадьбы со своей женой Челли Коэльо.

«Поздравляем Виллиана Рошу и его супругу с днём свадьбы и созданием новой семьи!

Цените друг друга и будьте счастливы!», — сообщает пресс-служба клуба.

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Роша является воспитанником «Фламенго», при этом играл только за молодёжную и вторую команды. Затем перебрался в «Гремио», где также был во второй команде. После Бразилии отправился в Португалию в «Кова-Пиедади» летом 2017 года. А уже через два года перебрался в «Портиноменсе» в качестве свободного агента.

Осенью 2022 года Виллиан перешёл в стан армейцев, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2 млн. Взял серебро МИР РПЛ, а также выиграл Фонбет Кубок России.