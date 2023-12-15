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Защитник ЦСКА Виллиан Роша может перейти в «Трабзонспор»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может перейти в «Трабзонспор»
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша может сменить клубную прописку. В услугах футболиста армейцев заинтересован «Трабзонспор», информирует нигерийско-турецкий журналист Нвакае Мерейис в своих соцсетях.

В сезоне-2023/2024 Роша сыграл за ЦСКА 22 матча во всех турнирах (15 в РПЛ, шесть в Кубке и один в Суперкубке страны), отметившись одной результативной передачей. В прошлом сезоне бразилец в составе ЦСКА стал обладателем Кубка России. Нынешнее соглашение Виллиана Роши с армейским клубом рассчитано до лета 2025 года.

Роша выступает в составе ЦСКА с 2022 года. Ранее он играл также в Португалии и Бразилии, являясь воспитанником академии местного «Фламенго». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.

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