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Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о скором приходе новых инвесторов в клуб

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о скором приходе новых инвесторов в клуб
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что он не владеет информацией о том, как скоро британский миллиардер Джим Рэтклифф пополнит состав руководителей английского клуба.

«Не могу ничего сказать на этот счёт, поскольку другие люди в клубе занимаются подобными вопросами стратегического характера, поэтому я просто нахожусь в ожидании. Я лишь концентрируюсь на работе, состоящей в том, чтобы демонстрировать качественный футбол и заставлять команду прогрессировать», — приводит слова тен Хага The Telegraph.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Рэтклифф уже в ближайшее время приобретёт 25% акций «Манчестер Юнайтед», заплатив за них £ 1,25 млрд. Также сообщалось, что на текущий момент сотрудники британского миллиардера проводят полный аудит английского клуба.

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