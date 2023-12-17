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Тен Хаг ответил на вопрос о возможном увольнении из «МЮ» после матча с «Ливерпулем»

Тен Хаг ответил на вопрос о возможном увольнении из «МЮ» после матча с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о том, что он может покинуть команды после матча с «Ливерпулем» в 17-м туре чемпионата Англии.

«Меня это не беспокоит. Я хочу побеждать, я хочу побеждать со своей командой, продвигать команду в правильном направлении. В прошлом сезоне мы двигались в правильном направлении. В этом сезоне мы не достигли тех стандартов, на которые рассчитывали. Это правда. Мы потерпели неудачи», — приводит слова тен Хага Mirror.

Ранее сообщалось, что в случае ухода из «Манчестер Юнайтед» тен Хаг возглавит один из грандов немецкого футбола, а пост главного тренера «Красных дьяволов» может занять экс-наставник «Челси» Грэм Поттер.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится 17 декабря, начало – 19:30 мск.

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17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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