«Росарио Сентраль» выиграл Кубок Профессиональной лиги Аргентины, победив «Платенсе»

Сегодня, 17 декабря, состоялся финальный матч Кубка Профессиональной лиги Аргентины, в котором встречались «Росарио Сентраль» и «Платенсе». Команды играли на стадионе «Унико Мадре де Сьюдадес» в Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина). «Росарио Сентраль» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету нападающего «Росарио Сентраль» Максимилиано Ловеры. Он отличился на 40-й минуте с передачи Дамиана Мартинеса. «Платенсе» доигрывал матч в меньшинстве: на 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник Гастон Сусо. Ранее он был предупреждён на 77-й минуте.

Аргентинские железнодорожники впервые стали обладателями этого трофея. «Бока Хуниорс» выигрывала Кубок Профессиональной лиги Аргентины дважды.