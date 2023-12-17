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«Росарио Сентраль» выиграл Кубок Профессиональной лиги Аргентины, победив «Платенсе»

«Росарио Сентраль» выиграл Кубок Профессиональной лиги Аргентины, победив «Платенсе»
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Сегодня, 17 декабря, состоялся финальный матч Кубка Профессиональной лиги Аргентины, в котором встречались «Росарио Сентраль» и «Платенсе». Команды играли на стадионе «Унико Мадре де Сьюдадес» в Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина). «Росарио Сентраль» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету нападающего «Росарио Сентраль» Максимилиано Ловеры. Он отличился на 40-й минуте с передачи Дамиана Мартинеса. «Платенсе» доигрывал матч в меньшинстве: на 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник Гастон Сусо. Ранее он был предупреждён на 77-й минуте.

Аргентинские железнодорожники впервые стали обладателями этого трофея. «Бока Хуниорс» выигрывала Кубок Профессиональной лиги Аргентины дважды.

Аргентина - Примера . Финал
17 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Росарио Сентраль
Росарио
Окончен
1 : 0
Платенсе
Флорида, Буэнос-Айрес
1:0 Ловера – 40'    
Удаления: нет / Сусо – 89'
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