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Игрок «Ювентуса» Кьеза сделал предложение своей девушке

Игрок «Ювентуса» Кьеза сделал предложение своей девушке
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Футболист итальянского «Ювентуса» Федерико Кьеза сделал предложение своей девушке Люсии Брамани.

«Она сказала да», — написал Кьеза в своей социальной сети. При этом на фотографии видно, что Брамани уже надела на себя кольцо.

Фото: из личного архива

Пара отметила два года вместе летом 2023 года, а в декабре футболист решил сделать предложение 23-летней девушке, которая является моделью.

Федерико является воспитанником «Фиорентины», откуда осенью 2020 года в качестве аренды поехал в туринский клуб на два года. А уже летом 2022 года «Ювентус» выкупил игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 42,5 млн.

В нынешнем сезоне 26-летний игрок сыграл 15 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился пятью мячами и двумя голевыми передачами.

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