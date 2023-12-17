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«Ливерпуль» владел мячом 89% времени в первые пять минут матча с «МЮ»

Английский «Ливерпуль» владел мячом 89% времени в первые пять минут матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0), который проходит в данный момент.

Фото: Кадр из трансляци

Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, ему помогают Стюарт Бёрт и Дэниел Кук. Встреча началась в 19:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Манчестер Юнайтед» на своём поле одержал победу со счётом 2:1. Во втором круге «Ливерпуль» дома разгромил своего соперника — 7:0.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 16 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков.