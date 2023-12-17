Кейн стал единственным игроком, который забил 51 гол в 2023 году

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал единственным игроком, который забил 51 гол в 2023 году.

Английский форвард в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом» (3:0) отметился дублем и вышел на первое место по этому показателю в 2023 году. За ним располагаются игрок английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (50), футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду (50) и нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе (49).

Напомним, Кейн перебрался летом из «Тоттенхэма» в «Баварию», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 95 млн. В нынешнем сезоне англичанин сыграл за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и восьмью голевыми передачами.