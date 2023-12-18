Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов: во сколько начнётся, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 декабря, состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится. Мероприятие пройдёт в швейцарском городе Ньон. Церемония начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов. В прямом эфире церемонию будет показывать телеканал «Матч ТВ».

Напомним, команды поделены на две корзины: в одну попали сеяные (те, кто занял первое место в группе), в другую — несеяные (те, кто занял второе место). Играть они будут между собой, но есть ограничения: исключены встречи между командами из одной страны, а также между клубами, которые уже пересекались на групповом этапе.

Сеяные команды (победители групп): «Бавария», «Боруссия» (обе — Германия), «Манчестер Сити», «Арсенал» (все — Англия), «Реал» Мадрид, «Реал Сосьедад», «Атлетико» Мадрид, «Барселона» (все — Испания);

Несеяные команды (вторые места в группах): ПСВ (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Интер», «Наполи», «Лацио» (все — Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия).