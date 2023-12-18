В плей-офф Лиги чемпионов ожидаются мощные пары! Жеребьёвка 1/8 финала. LIVE

Друзья, всем привет! Лига чемпионов доживает последние месяцы в нынешнем формате. Со следующего сезона нас ждёт турнир по швейцарской системе, а пока есть возможность насладиться последней жеребьёвкой 1/8 финала в том виде, в котором мы привыкли её видеть. Церемония пройдёт сегодня, 18 декабря, и начнётся в 14:00 мск.
Правила жеребьёвки всё те же. Команды поделены на две корзины: в одну попали сеяные (те, кто занял первое место в группе), в другую — несеяные (те, кто занял второе место). Играть они будут между собой, но есть ограничения: исключены встречи между командами из одной страны, а также между клубами, которые уже пересекались на групповом этапе.
Первая корзина:
- «Бавария» (Германия);
- «Боруссия» Дортмунд (Германия);
- «Арсенал» (Англия);
- «Манчестер Сити» (Англия);
- «Барселона» (Испания);
- «Реал» Мадрид (Испания);
- «Реал Сосьедад» (Испания);
- «Атлетико» (Испания).
Вторая корзина:
- «ПСЖ» (Франция);
- «Интер» (Италия);
- «Лацио» (Италия);
- «Наполи» (Италия);
- «Порту» (Португалия);
- «РБ Лейпциг» (Германия);
- «Копенгаген» (Дания);
- ПСВ (Нидерланды).
«Чемпионат», разумеется, расскажет вам о жеребьёвке Лиги чемпионов и проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Оставайтесь с нами!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.