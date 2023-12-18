В плей-офф Лиги чемпионов ожидаются мощные пары! Жеребьёвка 1/8 финала. LIVE

Финалист прошлого сезона и «ПСЖ» с Мбаппе попали во вторую корзину. Должно быть интересно!

Друзья, всем привет! Лига чемпионов доживает последние месяцы в нынешнем формате. Со следующего сезона нас ждёт турнир по швейцарской системе, а пока есть возможность насладиться последней жеребьёвкой 1/8 финала в том виде, в котором мы привыкли её видеть. Церемония пройдёт сегодня, 18 декабря, и начнётся в 14:00 мск.

Правила жеребьёвки всё те же. Команды поделены на две корзины: в одну попали сеяные (те, кто занял первое место в группе), в другую — несеяные (те, кто занял второе место). Играть они будут между собой, но есть ограничения: исключены встречи между командами из одной страны, а также между клубами, которые уже пересекались на групповом этапе.

Первая корзина:

«Бавария» (Германия);

«Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Арсенал» (Англия);

«Манчестер Сити» (Англия);

«Барселона» (Испания);

«Реал» Мадрид (Испания);

«Реал Сосьедад» (Испания);

«Атлетико» (Испания).

Вторая корзина:

«ПСЖ» (Франция);

«Интер» (Италия);

«Лацио» (Италия);

«Наполи» (Италия);

«Порту» (Португалия);

«РБ Лейпциг» (Германия);

«Копенгаген» (Дания);

ПСВ (Нидерланды).

«Чемпионат», разумеется, расскажет вам о жеребьёвке Лиги чемпионов и проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Оставайтесь с нами!

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