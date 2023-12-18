Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов — 2023/2024, прямая онлайн-трансляция, где смотреть онлайн, видео, 18 декабря 2023

В плей-офф Лиги чемпионов ожидаются мощные пары! Жеребьёвка 1/8 финала. LIVE
Полина Куимова Михаил Рождественский
,
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. LIVE
Комментарии
Финалист прошлого сезона и «ПСЖ» с Мбаппе попали во вторую корзину. Должно быть интересно!

Друзья, всем привет! Лига чемпионов доживает последние месяцы в нынешнем формате. Со следующего сезона нас ждёт турнир по швейцарской системе, а пока есть возможность насладиться последней жеребьёвкой 1/8 финала в том виде, в котором мы привыкли её видеть. Церемония пройдёт сегодня, 18 декабря, и начнётся в 14:00 мск.

Правила жеребьёвки всё те же. Команды поделены на две корзины: в одну попали сеяные (те, кто занял первое место в группе), в другую — несеяные (те, кто занял второе место). Играть они будут между собой, но есть ограничения: исключены встречи между командами из одной страны, а также между клубами, которые уже пересекались на групповом этапе.

Первая корзина:

  • «Бавария» (Германия);
  • «Боруссия» Дортмунд (Германия);
  • «Арсенал» (Англия);
  • «Манчестер Сити» (Англия);
  • «Барселона» (Испания);
  • «Реал» Мадрид (Испания);
  • «Реал Сосьедад» (Испания);
  • «Атлетико» (Испания).

Вторая корзина:

  • «ПСЖ» (Франция);
  • «Интер» (Италия);
  • «Лацио» (Италия);
  • «Наполи» (Италия);
  • «Порту» (Португалия);
  • «РБ Лейпциг» (Германия);
  • «Копенгаген» (Дания);
  • ПСВ (Нидерланды).

«Чемпионат», разумеется, расскажет вам о жеребьёвке Лиги чемпионов и проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Оставайтесь с нами!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android